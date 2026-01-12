Cassino presentazione dei libri Cuore senza voce e Ancora un altro giorno di Giovanni Mosca
Sabato 1 gennaio alle ore 17.30, il Caffè Apeiron di Cassino ospiterà la presentazione dei libri
Un autore, due mondi: doppia presentazione al Caffè Apeiron sabato 1 gennaio alle ore 17.30!Il Caffè Letterario Apeiron si conferma ancora una volta il cuore pulsante della cultura cittadina, ospitando un evento speciale: un vero e proprio viaggio letterario attraverso le opere di Giovanni Mosca. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Cassino, un inizio di 2026 all'insegna della Cultura: ecco il programma degli eventi.
