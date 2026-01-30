Un giorno d’estate il dramma familiare di Gaetano Di Lorenzo tra violenza e rinascita

Un giorno d’estate è il titolo del nuovo spettacolo di Gaetano Di Lorenzo, che porta in scena un dramma familiare intenso e crudo. La storia si concentra su una famiglia segnata dalla violenza, ma anche dalla possibilità di rinascita. Lo spettacolo mette in luce come i legami di sangue possano diventare un’arma a doppio taglio, portando dolore e sofferenza, ma anche un’opportunità di ricostruzione. La narrazione si svolge tra momenti di tensione e passaggi di speranza, facendo riflettere su quanto siano fragili e complessi

Un dramma familiare contemporaneo che risuona come una tragedia greca, per narrare i legami di sangue e la dipendenza reciproca tra i membri di uno stesso nucleo familiare, nei casi in cui la violenza entra ad essere parte delle relazioni. Ce ne parla per immagini Gaetano Di Lorenzo in “Un giorno d’estate”, proposto il 28 gennaio scorso al Cinema Lux in una proiezione con dibattito che ha visto protagonisti il regista palermitano e l’avvocata messinese Cinzia Fresina, vicepresidente del C.I.R.S. Il film e i premi Vincitore dell’Outdoor Film Festival al miglior film e in concorso al Foggia Film Festival 2025, l’ultimo lavoro dell’autore di “Un destino migliore” affronta da una prospettiva inedita il tema della violenza di genere, mettendo al centro della trama Maria ( Chiara Stassi, premiata come miglior attrice allo Stockholm City Film Festival di Stoccolma), giovane donna, madre dei piccoli Pietro ( Marco Mazzamuto ) e Jessica ( Maria Carolina Fiorello ), che in un paese del palermitano subisce abusi da parte del marito Michele ( Domenico Ciaramitaro ). 🔗 Leggi su Feedpress.me

