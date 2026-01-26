Visita archeologica sotterranea alla scoperta del ponte romano San Lorenzo

Il 31 gennaio alle ore 16.00, le archeologhe di ARC.A.DIA condurranno una visita archeologica sotterranea in piazza Antenore, esplorando il ponte romano di San Lorenzo. L’evento offre un’occasione per conoscere meglio la storia antica di Padova, con approfondimenti sul mito di Antenore e la presenza romana nella città. Un percorso per scoprire i reperti e le testimonianze rimaste sotto la superficie urbana.

Sabato 31 gennaio alle ore 16.00 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano in piazza Antenore per un viaggio nel tempo alla scoperta del mito di Antenore e di Padova romana, con visita, in sotterraneo, del ponte romano San Lorenzo. Scopriremo un tratto del fiume ormai scomparso, i ponti, il porto.

Visita archeologica sotterranea del ponte romano San LorenzoSabato 17 gennaio alle ore 16, le archeologhe di ARC.

