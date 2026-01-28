Res visita del vice ministro Gava | confronto sui nuovi progetti di economia circolare della società

Questa mattina, Res Spa ha ricevuto la visita del vice ministro dell’Ambiente Vannia Gava. Durante l’incontro, si è parlato dei nuovi progetti di economia circolare che la società sta portando avanti. Gava ha ascoltato le proposte e le idee di Res, che da oltre trenta anni lavora nel settore della sostenibilità ambientale. L’obiettivo è rafforzare le iniziative di economia circolare e promuovere pratiche più sostenibili in Italia. La visita si è conclusa con un confronto diretto tra le parti, senza troppi giri di parole.

Res Spa, società attiva da oltre trent’anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha ospitato la visita istituzionale del vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, accompagnata dall’onorevole Aldo Patriciello. L’incontro è stato dedicato alla presentazione dei principali progetti strategici sviluppati dall’azienda nell’ambito dell’economia circolare, dell’innovazione ambientale e della sostenibilità industriale. I progetti: dal riciclo chimico alla muografia applicata alle discariche. Durante la visita, il management di Recupero Etico Sostenibile Spa ha illustrato le iniziative in corso e gli investimenti programmati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Res Spa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Res Spa

Argomenti discussi: RES, il Vice Ministro Gava in visita agli impianti in Molise; Recupero Etico Sostenibile S p A : Ministro ambiente in visita alla RES; Il Vice Ministro Gava in visita a RES S.p.A.: presentati i progetti strategici su riciclo e innovazione ambientale; Il viceministro Gava negli impianti Res: Valerio presenta il nuovo polo per le plastiche.

Visita del Vice Ministro Cirielli in KazakistanIl Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha concluso una visita di tre giorni in Kazakistan, durante la quale ha co-presieduto la IX sessione del ... ilmetropolitano.it

VISITA A SORPRESA DEL VICE MINISTRO CIRIELLI A LANCIANO: L’UOMO DI GOVERNO, CITTA’ RICCA D’ARTELANCIANO – Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli ha visitato ieri la città di Lanciano (Chieti). Ad aspettarlo, il Presidente del Consiglio Comunale ... abruzzoweb.it

Il Vice Ministro Gava in visita a RES S.p.A.: presentati i progetti strategici su riciclo e innovazione ambientale https://www.molisenews24.it/il-vice-ministro-gava-in-visita-a-res-s-p-a-presentati-i-progetti-strategici-su-riciclo-e-innovazione-ambientale-131393.html - facebook.com facebook