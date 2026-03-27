L’attore britannico ha recentemente affrontato nuovamente il dibattito sul finanziamento alle produzioni ispirate alla saga di Harry Potter, evidenziando come i fondi vengano destinati. La sua riflessione si inserisce in un confronto più ampio riguardo alle modalità di distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo, toccando aspetti legati alle scelte economiche e alle implicazioni di tali decisioni.

Andrew Garfield torna su un tema che negli ultimi anni ha diviso pubblico e industria: il rapporto tra l’opera e chi l’ha creata. Durante un’intervista a Hits Radio, infatti, l’attore ha raccontato di aver visto solo recentemente i film di Harry Potter, pur essendo consapevole delle polemiche legate alle posizioni di J.K. Rowling sui diritti delle persone trans. Come riporta Variety, Garfield ha scelto di non nominare direttamente la scrittrice, definendola “ colei che non deve essere nominata ”, riferendosi in modo ironico al personaggio di Voldemort. Ma il punto del suo discorso è un altro: la difficoltà di separare completamente il valore artistico delle opere dal contesto che le circonda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Andrew Garfield rompe il silenzio su Harry Potter: “Non dovremmo dare soldi a lei, ma…”

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