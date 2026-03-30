Il processo a Andrea Diprè, coinvolto per uno scherzo telefonico a Max Allegri, è stato spostato da Torino a Trento. L'imputato, noto sui social, è accusato di aver violato la privacy del tecnico della squadra di calcio. La decisione di trasferire il procedimento è stata comunicata nelle ultime ore.

Alla precedente udienza, il controverso personaggio social era arrivato in tribunale con due ore di ritardo e aveva provato a difendersi Non a Torino, ma a Trento. Il processo ad Andrea Diprè, controverso personaggio social finito nei guai per aver violato la privacy del mister Massimiliano Allegri, deve svolgersi lì. Lo ha deciso, nei giorni scorsi, la giudice Milena Chiara Lombardi, inizialmente chiamata a valutare la posizione del 51enne nel capoluogo piemontese. Al momento, la data della nuova udienza a Trento non è ancora stata fissata. Trento è la provincia di residenza di Diprè. Nei mesi scorsi, era stata la sua avvocata Marika Piccoli a sollevare la questione territoriale e sostenere che non fosse corretto procedere nei suoi confronti a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Andrea Diprè imputato per lo scherzo telefonico a Max Allegri, il processo deve ricominciare: spostato da Torino a Trento

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