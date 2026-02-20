Diprè in tribunale con due ore di ritardo per il caso Allegri | Il mio era solo un scherzo

Il noto avvocato e blogger Andrea Diprè è arrivato in tribunale giovedì 19 febbraio, con due ore di ritardo, per il “caso Allegri”. La causa riguarda un video pubblicato online, che Diprè ha definito “solo uno scherzo”. La sua comparizione è stata richiesta dopo le polemiche sollevate dal contenuto diffuso sui social. Diprè ha spiegato di non aver voluto offendere, ma sono ancora da chiarire le eventuali conseguenze legali di quell’episodio. La giudice ascolterà le sue dichiarazioni nei prossimi giorni.