Diprè in tribunale con due ore di ritardo per il caso Allegri | Il mio era solo un scherzo
Il noto avvocato e blogger Andrea Diprè è arrivato in tribunale giovedì 19 febbraio, con due ore di ritardo, per il “caso Allegri”. La causa riguarda un video pubblicato online, che Diprè ha definito “solo uno scherzo”. La sua comparizione è stata richiesta dopo le polemiche sollevate dal contenuto diffuso sui social. Diprè ha spiegato di non aver voluto offendere, ma sono ancora da chiarire le eventuali conseguenze legali di quell’episodio. La giudice ascolterà le sue dichiarazioni nei prossimi giorni.
È accusato di aver violato la privacy dell'ex mister della Juventus diffondendo (seppur involontariamente, sostiene Diprè) il suo numero di telefono in un video Ieri, giovedì 19 febbraio, Andrea Diprè si è presentato davanti alla giudice Milena Lombardo del tribunale di Torino. Il motivo? Il contenzioso con l’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, con Diprè accusato di aver violato la sua privacy durante un contenuto social: “Credetemi, io volevo solo fare uno scherzo telefonico a Massimiliano Allegri. È stato un problema puramente tecnico, durato un nanosecondo”. Come riporta TorinoToday, l’udienza sarebbe dovuta iniziare alle 9:40, ma è stata rinviata a mezzogiorno per il ritardo dell’imputato.🔗 Leggi su Trentotoday.it
