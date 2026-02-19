Andrea Diprè a processo arriva in tribunale con due ore di ritardo e si difende | Max Allegri ti ho solo fatto uno scherzo

Andrea Diprè è arrivato in tribunale con due ore di ritardo, accusato di aver fatto uno scherzo a Max Allegri. La causa riguarda le sue dichiarazioni pubblicate sui social, che hanno sollevato polemiche e portato alla sua citazione in giudizio. Diprè si è difeso dicendo che si trattava solo di un tentativo umoristico e non di un'offesa intenzionale. La giudice Lombardo ha ascoltato la sua versione, mentre l’audio delle sue parole continua a circolare online. La vicenda resta sotto osservazione.

Per la prima volta oggi, 19 febbraio, Andrea Diprè ha raccontato la sua verità alla giudice Milena Lombardo del tribunale di Torino. "Credetemi, io volevo solo fare uno scherzo telefonico a Massimiliano Allegri. È stato un problema puramente tecnico, durato un nanosecondo". Il controverso personaggio social, attore e influencer, 51 anni, è a processo con l'accusa di aver violato la privacy dell'attuale mister del Milan, quando allenava la Juventus. L'udienza sarebbe dovuta iniziare alle 9,40, ma è stata rinviata a mezzogiorno per il ritardo dell'imputato. Pare che, con la sua avvocata Marika Piccoli, avesse comunicato che non sarebbe stato puntuale, ma il suo avviso non sarebbe stato trasmesso al tribunale.