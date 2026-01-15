L’Unione Europea ha deciso di rafforzare i propri confini, questa volta con un intervento più deciso sulla Groenlandia. La posizione dell’UE si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche e di sforzi per tutelare interessi strategici. La decisione, annunciata il 15 gennaio 2026, segna un nuovo passo nelle politiche di sicurezza e di difesa europee, con ripercussioni su scala internazionale.

Roma, 15 gennaio 2026 – L’ Unione Europea non ci sta. Passi il vicepresidente, JD Vance, che più di una volta ha dato dei parassiti al club di Bruxelles e le dichiarazioni di Trump per favorire un maggiore impegno economico nella Nato. Ma sulla Groenlandia non si passa. Nelle ultime ore, diversi Paesi hanno inviato un contingente militare sull’isola al centro dei desideri del tycoon. Un gesto che, più che marcare il territorio, vuole dimostrare che, per quanto in inferiorità numerica e militare, l’Unione Europea non è pronta a farsi mettere i piedi in testa a piacimento di Washington. Senza contare il dato reale, ossia che, in caso, si spera remoto, di uso della forza, gli Stati Uniti si ritroverebbero automaticamente e direttamente in guerra con tutti le nazioni di stanza sul territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sulla Groenlandia non si passa: l’Ue, questa volta, alza il muro

Leggi anche: Il muro dell’Europa passa dalla Groenlandia: la Nato davanti alla prova della sovranità

Leggi anche: I leader Ue tentano il muro. Ma il tycoon non molla e tratta con la Groenlandia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dal Venezuela alla Groenlandia passando per l’Iran, la strategia del tycoon per l’accaparramento delle materie prime. facebook

La partita per il controllo dell'Artico passa per la Groenlandia. Mio commento per @tempoweb Grazie al direttore @Capezzone x.com