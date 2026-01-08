A Piacenza l’Islam sale in cattedra | lezioni di Corano ai bambini delle scuole elementari FdI alza il muro | basta indottrinamento

A Piacenza, alcune scuole elementari hanno introdotto lezioni di Corano rivolte ai bambini, suscitando polemiche politiche e preoccupazioni sulla presenza di programmi religiosi nelle scuole pubbliche. Fratelli d’Italia si oppone a questa iniziativa, evidenziando i rischi di un possibile indottrinamento. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle attività culturali e religiose nelle scuole italiane, in un contesto di crescente attenzione alle influenze esterne nel sistema educativo.

Si comincia col rinnegare Natale e Pasqua e si prosegue con lezioni di Corano in classe. E poi? Non c’è limite all’azzardo della galassia islamica in Italia, specialmente quando trova terreno fertile in quell’Emilia-Romagna dove la vigilanza delle istituzioni sembra essere svanita nel nulla. L’ultimo allarme arriva da Piacenza, ed è di quelli che fanno tremare i polsi: l’ Istituto Averroè, una realtà legata alla scuola coranica locale, è entrato direttamente nelle aule scolastiche per impartire lezioni sull’Islam. Non parliamo solo di due licei come il “ Melchiorre Gioia ” o il “ Liceo Statale Colombini “, ma addirittura delle scuole elementari di Pontenure, dove bambini di appena dieci anni sono stati sottoposti a quella che appare come una vera e propria operazione di indottrinamento mascherata da “approfondimento culturale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

