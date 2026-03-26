Da mercoledì 25 marzo, il vento forte ha interessato il territorio novarese e del Vco, con raffiche che hanno raggiunto i 80 chilometri orari. Dalla serata di ieri, un vento di foehn ha iniziato a soffiare sulla zona, continuando anche nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo. La perturbazione sta interessando entrambe le aree da oltre ventiquattro ore.

Dalla serata di mercoledì sul nostro territorio sono arrivati venti forti, che in alcuni casi hanno portato anche a temporali e grandinate Dalla serata di ieri, mercoledì 25 marzo, sul novarese e Vco è arrivato il foehn, che interesserà il nostro territorio anche per tutta la giornata di oggi, giovedì 26. Il vento è arrivato prima in montagna, per poi spostarsi nella prima serata anche sulle pianure delle due province, dove in alcuni casi ha causato temporali e grandinate. Secondo l'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte, "un profondo minimo barico, attualmente in transito sul Mar Adriatico, continuerà a causare forte ventilazione anche oggi, con condizioni di foehn estese a tutta la regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ancora vento forte su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orari

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