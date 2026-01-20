Passeur ucraini lungo la rotta balcanica | arrestato sessantenne è il terzo in un mese

Un uomo di 62 anni, di nazionalità ucraina, è stato arrestato a Kozina mentre trasportava quattro migranti lungo la rotta balcanica. È il terzo arresto di un passeur ucraino in un mese lungo questa tratta, che continua a essere monitorata dalle forze dell’ordine. Questi interventi evidenziano l’intensificarsi delle operazioni di contrasto al traffico di migranti nella regione.

L'ultimo arresto è avvenuto a Kozina nei giorni scorsi. A bordo dell'autovettura quattro migranti di origini turche Non si fermano gli arresti di passeur di nazionalità ucraina lungo la rotta balcanica. L'ultimo arresto in ordine di tempo si è verificato nei giorni scorsi a Kozina, dove gli agenti della questura di Capodistria hanno fermato un sessantadueenne intento a trasportare quattro migranti di origine turca. Il gruppo ha manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale. L'autovettura del trafficante ucraino è stata sequestrata. Il fenomeno degli ucraini lungo la rotta balcanica va ormai avanti da tempo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

