Sydney Sweeney appende male i suoi reggiseni e finisce nei guai | È illegale Le accuse all’attrice prosperosa

La star di Hollywood Sydney Sweeney si è ritrovata nei guai dopo aver appeso i suoi reggiseni sulla famosa scritta di Hollywood per promuovere la sua nuova linea di lingerie. La polizia ha subito fatto sapere che si tratta di un atto illegale, e l’attrice rischia sanzioni. La scena ha fatto discutere sui social e in città, dove molti si sono chiesti se fosse una mossa azzeccata o un gesto troppo rischioso.

Sydney Sweeney, l'attrice ammirata anche per le sue forme generose, sta per lanciare una nuova linea di lingerie e per fare pubblicità ha pensato di appendere i reggiseni sulla mitica scritta di Hollywood a Los Angeles in California. Secondo Tmz, però, l'attrice non avrebbe potuto farlo senza richiedere un'autorizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood che detiene i diritti dell'insegna. Nel video postato sul suo profilo Instagram si vede l'attrice che, nottetempo, si arrampica fino alla cima delle lettere e con una corda, aiutata dal suo staff, appende i reggiseni. La pubblicità, allestita sfruttando la celebre scritta che sovrasta Hollywood, a norma di legge non è legale.

