Sydney Sweeney chi è l' attrice finita nei guai per i reggiseni sulla scritta di Hollywood

Sydney Sweeney, nota attrice americana, è tornata al centro dell’attenzione dopo una recente polemica legata a una campagna pubblicitaria. La sua partecipazione ha suscitato discussioni e critiche, portando alla ribalta il suo nome ancora una volta nel mondo dello spettacolo e della pubblicità.

Dopo la polemica scatenata con lo spot dei jeans dell'American Eagle, Sydney Sweeney torna alla ribalta della cronaca per una controversa trovata pubblicitaria. L'attrice americana, 28 anni, ha provato a scalare la gigantesca scritta che sovrasta Hollywood con una lunga corda fatta di reggiseni, ma il blitz compiuto in piena notte potrebbe costarle più di qualche migliaio di dollari di multa. Il blitz notturno. La stampa americana riferisce che nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio sulle colline di Los Angeles Sydney Sweeney ha realizzato un video promozionale per lanciare il suo nuovo marchio di biancheria intima.

