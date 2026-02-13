Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4 station wagon LECCE – Divampa un incendio nel cuore della notte: un’Audi A4 station wagon viene completamente distrutta a Galatone, in via Matteotti. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 2, probabilmente a causa di un corto circuito che ha preso fuoco nel vano motore. La scena ha svegliato tutti gli abitanti dell’isolato, attratti dal fragore dei vetri in frantumi e dal crepitio del rogo.

LECCE – Divampa un incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4. È accaduto intorno alle 2 a Galatone, in via Matteotti, dove un isolato è stato svegliato dal frastuono provocato dal rogo e dal crepitio dei vetri. Sono stati infatti i residenti ad allertare la sala operativa del 115 per segnalare la presenza delle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi anche agli altri mezzi presenti. La vettura colpita, modello station wagon, presa a noleggio e in uso a un 22enne incensurato, si trovava parcheggiata nelle vicinanze di un’abitazione che, fortunatamente, non è stata danneggiata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

