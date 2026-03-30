Ancora aria fredda sul Veneto ma le temperature dovrebbero alzarsi per Pasqua

Nella giornata di oggi, un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sta avvicinando al Veneto e nel corso della serata sono previste alcune piogge temporanee. Le temperature rimangono basse a causa dell’aria fredda ancora in circolo nella regione, anche se le previsioni indicano un aumento delle temperature in vista della Pasqua.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com «Un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà il Veneto nella serata di oggi, lunedì, dando luogo a qualche veloce piovasco. Martedì scivolerà rapidamente verso sud, favorendo una giornata soleggiata, ma si attiveranno tesi venti nordorientali che trasporteranno aria più fredda con un calo delle temperature che si avvertirà soprattutto sulle zone di montagna». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per la settimana che conduce alla Pasqua. «Mercoledì, in un contesto ancora in prevalenza... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ancora aria fredda sul Veneto, ma le temperature dovrebbero alzarsi per Pasqua Articoli correlati Meteo: transiterà aria piuttosto fredda che causerà nevicate e un calo delle temperatureDopo il passaggio dei resti della tempesta atlantica Goretti, che sta attivando un impetuoso flusso libecciale sulle nostre regioni, ad inizio della... Neve di marzo, cartoline natalizie a ridosso della Pasqua: l'aria fredda dall'Artico imbianca ForlìL'ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna ha provocato piogge e rovesci frequenti, forti raffiche di vento e nevicate su tutti i rilievi...