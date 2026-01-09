Meteo | transiterà aria piuttosto fredda che causerà nevicate e un calo delle temperature
Nelle prossime ore, un fronte di aria piuttosto fredda attraverserà le nostre regioni, determinando un calo delle temperature e nevicate soprattutto nelle zone del medio-basso Adriatico e del Sud. Questo cambiamento climatico segue il passaggio dei resti della tempesta atlantica Goretti, che ha provocato un flusso libecciale intenso. È importante monitorare le previsioni per pianificare eventuali misure di sicurezza e prepararsi alle condizioni meteorologiche previste.
Dopo il passaggio dei resti della tempesta atlantica Goretti, che sta attivando un impetuoso flusso libecciale sulle nostre regioni, ad inizio della prossima settimana le regioni del medio-basso Adriatico e del Sud L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
