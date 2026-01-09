Meteo | transiterà aria piuttosto fredda che causerà nevicate e un calo delle temperature

Nelle prossime ore, un fronte di aria piuttosto fredda attraverserà le nostre regioni, determinando un calo delle temperature e nevicate soprattutto nelle zone del medio-basso Adriatico e del Sud. Questo cambiamento climatico segue il passaggio dei resti della tempesta atlantica Goretti, che ha provocato un flusso libecciale intenso. È importante monitorare le previsioni per pianificare eventuali misure di sicurezza e prepararsi alle condizioni meteorologiche previste.

Meteo questa settimana: non abituatevi al beltempo, in arrivo aria gelida e neve in in pianura: ecco quando - Mentre una perturbazione abbandona lentamente il Sud Italia, l'anticiclone delle Azzorre avanza dalla Penisola Iberica verso il resto del Paese e buona parte del continente. affaritaliani.it

Meteo, il vortice freddo e l'aria artica stravolgono il tempo in Italia. Neve pure a bassa quota - Dopo l'affondo di aria artica nella giornata di ieri sul Mediterraneo centro- iltempo.it

