Neve di marzo cartoline natalizie a ridosso della Pasqua | l' aria fredda dall' Artico imbianca Forlì

L'ondata di maltempo che ha interessato giovedì la regione ha portato piogge, rovesci frequenti e raffiche di vento. Su diverse aree sono state registrate nevicate che hanno coinvolto anche le zone di pianura, con un leggero imbiancamento del paesaggio, un fenomeno insolito in questo periodo dell'anno. Le condizioni atmosferiche sono state influenzate da aria fredda proveniente dall'Artico.

L'ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna ha provocato piogge e rovesci frequenti, forti raffiche di vento e nevicate su tutti i rilievi fino a bassa quota, ma per alcune fasi la neve si è spinta fino alla pianura, arrivando ad imbiancare leggermente il paesaggio, aspetto non comune nella terza decade di marzo. Particolarmente colpita la zona ovest della città e Vecchiazzano. In piazza la festa del comitato del No: "In tanti si sono mossi per difendere la Costituzione da un attacco alla democrazia" Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: "Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzando" ForlìMusica premia il Maestro Umberto Benedetti Michelangeli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Neve di marzo, cartoline natalizie a ridosso della Pasqua: l'aria fredda dall'Artico imbianca Forlì Articoli correlati Aria fredda dall’artico e bassa pressione dalla Spagna: maltempo e temperature giù, il meteoL’Italia centromeridionale diventerà nelle prossime ore il punto di incontro di due masse d’aria. Irruzione fredda dall'Artico porta la burrasca di primavera, l'esperto: "Rischio temporali con grandine e neve a quote molto basse"Burrasca di primavera all'orizzonte sulla Romagna, con temperature in picchiata che trasformeranno le piogge in nevicate a quote molto basse. Altri aggiornamenti su Neve di marzo cartoline natalizie a... Temi più discussi: Il ritorno delle neve in grande stile: quanta ne cadrà sulle Alpi; Valanga travolge due sciatori fuoripista: 19enne rimasto sepolto sotto la neve. È grave; Colpo di coda dell’inverno: mercoledì torna la neve in Veneto; Neve in primavera? Allerta meteo anche in provincia di Ravenna. Anche arancione per il vento. Maltempo, colpo di coda dell'inverno: neve, ghiaccio sulle strade, alberi caduti e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orariImbiancate Cortina e Asiago, danni in provincia di Treviso. Il meteorologo: «Breve ma significativa parentesi fredda in questo finale di marzo». corrieredelveneto.corriere.it Meteo: Neve, colpo di coda dell'Inverno a fine Marzo, fiocchi fino a 200 metri. I dettagliUn colpo di coda invernale, caratterizzato da un'irruzione di aria molto fredda di origine artica in arrivo nelle prossime ore, darà il via ad una fase di intenso maltempo e riporterà la neve fino a q ... ilmeteo.it Meteo & Radar Italia. . Tempesta di neve sull'appennino romagnolo Radar su www.meteoeradar.it - facebook.com facebook La neve di primavera: il drone in volo in Alta Badia x.com