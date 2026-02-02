Questa mattina l’Emilia-Romagna si sveglia con un’allerta meteo gialla. La pioggia che cade si trasforma in ghiaccio e rende le strade scivolose, mentre il vento forte scuote gli alberi. La neve è tornata a ricoprire le zone più alte delle montagne. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto per chi si sposta in auto o a piedi. La situazione resta sotto controllo, ma bisogna fare attenzione alle condizioni di strada e alle criticità già segnalate.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna per pioggia che gela, vento e criticità idrogeologica. La settimana è iniziata all’insegna di un’ondata di maltempo che ci accompagnerà quasi sicuramente almeno fino al weekend. Anche oggi, giorno della candelora, il meteo non è dei migliori in regione: maltempo in Emilia con la pioggia che in serata arriva anche in Romagna. Nonostante i giorni più critici si prevede saranno mercoledì 4 e venerdì 6 febbraio, già da domani, martedì 3 febbraio, iniziamo con un occhio di riguardo su tutto il territorio emiliano, mentre pianura e costa romagnole si salvano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo per gelicidio e vento forte. Neve in montagna, che tempo fa in Emilia-Romagna

Neve a Genova e in Liguria il 2 e 3 febbraio 2026: allerta meteo, previsioni e zoneL'arrivo di una perturbazione porta nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la Liguria più frequenti sul centro. Le ... mentelocale.it

Liguria, allerta gialla neve sui versanti padani di D ed EArpal conferma allerta gialla in Liguria per neve su versanti padani D ed E, con possibili gelicidio e accumuli fino a 10 cm, fino a domani mattina. ligurianotizie.it

