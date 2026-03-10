Padova tra le eccellenze dei trapianti all’Azienda il premio Stella

A Padova l’Azienda sanitaria ha ricevuto il premio “Stella” per i trapianti, riconoscimento che celebra il lavoro quotidiano e la qualità organizzativa nel settore. La premiazione si concentra sull’impegno nella promozione della cultura della donazione e sulla capacità di garantire servizi di alto livello. La cerimonia si è svolta di recente, attirando l’attenzione sulla reputazione della struttura nel campo dei trapianti.

Riconosciuto a Trento, durante il Nord Italia Transplant 2026, l’impegno clinico, organizzativo e formativo del nosocomio padovano nella donazione di organi e tessuti Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano, la qualità dell’organizzazione e l’impegno nella promozione della cultura della donazione. Nel corso della riunione annuale tecnico-scientifica del Nord Italia Transplant 2026, andata in scena in questi giorni a Trento, l’Azienda Ospedale-Università ha ricevuto ufficialmente il premio “Stella”. Si tratta di un attestato di particolare rilievo, assegnato all’Azienda per il percorso costruito sul piano clinico e organizzativo a supporto della donazione di organi e tessuti destinati al trapianto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

