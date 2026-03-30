La Fondazione Musei Civici di Venezia ha acquisito in gestione anche il Museo Wagner, che si trova all’interno di Ca’ Vendramin Calergi, sede del casinò. Questa operazione segue la recente acquisizione della sede di Torcello da parte della stessa fondazione. Il Museo Wagner è ora incluso tra le strutture gestite dalla MuVe, che si occupa di diverse realtà culturali in città.

Si trova a Ca' Vendramin Calergi, dove il compositore soggiornò per diversi periodi. L'ingresso ufficiale nella rete MuVe sarà nel 2027, dopo alcuni interventi di adeguamento Dopo la recente acquisizione della sede di Torcello, la Fondazione Musei Civici di Venezia (MuVe) prende in gestione anche il Museo Wagner situato a Ca' Vendramin Calergi, sede del casinò. L'operazione si è formalizzata oggi con la firma dell'accordo tra MuVe, il Casinò e l'associazione Richard Wagner; l'operatività effettiva, invece, è prevista a partire dal 2027, dopo una fase di studio degli interventi necessari per la valorizzazione della sede, delle attività e delle collezioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Anche il Museo Wagner andrà in gestione alla Fondazione Musei Civici

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