I Musei Civici di Como e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano uniti per valorizzare l’eredità di Volta

I Musei Civici di Como collaborano con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, uno dei principali centri scientifici d’Europa. Questa iniziativa mira a valorizzare l’eredità di Alessandro Volta, pioniero dell’elettricità, attraverso percorsi espositivi e attività condivise. La collaborazione rafforza il ruolo di entrambi i musei come luoghi di cultura e conoscenza, promuovendo la tutela e la diffusione della storia scientifica italiana.

I Musei Civici di Como avviano una nuova e significativa collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, uno dei più importanti poli tecnico-scientifici europei. L’accordo segna un passaggio strategico nel percorso di valorizzazione della figura di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - I Musei Civici di Como e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano uniti per valorizzare l’eredità di Volta Leggi anche: "Dall'Amazonia al Museo", ai Musei Civici di Modena l'esposizione frutto di collaborazione internazionale Leggi anche: Velletri. Musei Civici. al 27 Febbraio 2026 Mostra didattica temporanea Fossili e tracce del passato al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Musei Civici di Como e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia insieme per il futuro del Tempio Voltiano; Bicentenario Voltiano, Como e Milano unite per rinnovare il museo dedicato al celebre scienziato; Bicentenario Voltiano del 2027: patto col museo della Scienza di Milano fa crescere la cultura; Accordo strategico Como-Milano: il Museo Leonardo da Vinci rilancia il Tempio Voltiano. I Musei Civici di Como e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano uniti per valorizzare l’eredità di Volta - I Musei Civici di Como avviano una nuova e significativa collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, uno dei più importanti poli tecnico- quicomo.it

Bicentenario Voltiano, Como e Milano unite per rinnovare il museo dedicato al celebre scienziato - Il Tempio Voltiano si rinnova: accessibilità e trasversalità le parole chiave. espansionetv.it

Musei Civici di Como e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia insieme per il futuro del Tempio Voltiano - Avviata una collaborazione strategica in vista del Bicentenario voltiano del 2027: nuovi contenuti, accessibilità e valorizzazione del patrimonio scientifico ... ciaocomo.it

La Fondazione Musei Civici di Venezia aumenta i biglietti dei musei: dal 1° gennaio 2026, visitare Palazzo Ducale è diventato un salasso da 35 euro. Rincari anche in altri istituti della città. - facebook.com facebook

Le nuove mostre dei Musei Civici per il 2026: un incredibile viaggio dalla civiltà degli Etruschi al contemporaneo! Tra gli appuntamenti artistici da segnare in agenda per il nuovo anno ci sono tante esposizioni in programma, al via in città da marzo. Dal x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.