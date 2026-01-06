I Musei Civici di Como e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano uniti per valorizzare l’eredità di Volta

I Musei Civici di Como collaborano con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, uno dei principali centri scientifici d’Europa. Questa iniziativa mira a valorizzare l’eredità di Alessandro Volta, pioniero dell’elettricità, attraverso percorsi espositivi e attività condivise. La collaborazione rafforza il ruolo di entrambi i musei come luoghi di cultura e conoscenza, promuovendo la tutela e la diffusione della storia scientifica italiana.

I Musei Civici di Como avviano una nuova e significativa collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, uno dei più importanti poli tecnico-scientifici europei. L'accordo segna un passaggio strategico nel percorso di valorizzazione della figura di.

