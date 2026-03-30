Anche i cerotti sono diventati cute | perché il personal care ora vuole stare su Instagram e nella tua borsa

Negli ultimi anni, il settore del personal care ha subito una trasformazione: prodotti come cerotti, assorbenti e disinfettanti ora vengono presentati anche sui social media, in particolare su Instagram, e sono diventati elementi visibili nelle borse di molte persone. Questa evoluzione segna un cambiamento rispetto al passato, quando quei prodotti erano considerati esclusivamente funzionali e poco estetici, nascosti nei cassetti di casa.

C’è stato un momento — neanche troppo lontano — in cui certe cose semplicemente non si mostravano. Assorbenti, disinfettanti, medicinali: tutto nascosto, infilato nei cassetti, zero estetica, zero conversazione. Ora apri TikTok e trovi “ what’s in my bag ” dove il protagonista è un igienizzante colorato o un cerotto con le stelline. E non è ironia. È proprio cambiato il modo in cui guardiamo al personal care. Quando il personal care (compresi i cerotti) diventano un trend su TikTok cutesy. Quello che sta succedendo è semplice ma enorme: tutto sta diventando “mostrabile”. Non solo skincare e make-up, ma anche quelle categorie che prima erano puramente funzionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anche i cerotti sono diventati cute: perché il personal care ora vuole stare su Instagram (e nella tua borsa) Articoli correlati Leggi anche: Incubo Tari: Bari tra le più care d'Italia. Perché la tua bolletta non cala (anche se differenzi bene) Leggi anche: Vado a vivere nella storia. Perché i piccoli paesi sono diventati attraenti