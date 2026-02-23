Vado a vivere nella storia Perché i piccoli paesi sono diventati attraenti

Il flusso di persone che scelgono di trasferirsi dai grandi centri alle aree rurali deriva dalla ricerca di spazi più tranquilli e costi più bassi. La Toscana, con i suoi borghi antichi e paesaggi incontaminati, attrae sempre più residenti in cerca di una vita diversa. Molti investono in case storiche e avviano attività turistiche, contribuendo a rivitalizzare le comunità locali. Questa tendenza cambia profondamente le caratteristiche dei piccoli paesi.

C’è un movimento contrario che va dalle grandi città verso i piccoli paesi. La Toscana dei borghi non è più soltanto un sogno da cartolina. Chi vuol trasferirsi qui ha incentivi economici che arrivano fino a 20mila euro per comprare o affittare casa, grazie a bandi promossi dai Comuni e dalla Regione con l’obiettivo di dare nuova vita ai piccoli centri e contrastare lo spopolamento. Radicondoli, Monterotondo Marittimo e i tanti Comuni della cosiddetta "Toscana diffusa" stanno sperimentando misure con la stessa logica: rendere conveniente mettere radici in collina o in montagna. Monterotondo Marittimo (Grosseto) ha scelto la leva casa per attirare nuove famiglie e recuperare edifici esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

