Incubo Tari | Bari tra le più care d' Italia Perché la tua bolletta non cala anche se differenzi bene

A Bari, le tariffe della Tari sono tra le più alte in Italia, nonostante un aumento della raccolta differenziata che non si traduce ancora in bollette più leggere. La differenziazione dei rifiuti cresce, ma i costi del servizio non diminuiscono, lasciando i cittadini a pagare quote elevate. La situazione evidenzia come, nonostante i miglioramenti, i costi restino comunque elevati rispetto ad altre città.

Il paradosso dei 4.900 evasori scovati in città, il "no" delle autorità ai nuovi piani economici e il segreto della purezza dei rifiuti: ecco la verità sui costi che pesano sul Comune La raccolta differenziata a Bari cresce, ma non compie ancora quel salto che può incidere davvero sui costi del servizio e quindi sulla Tari. A fine 2025, secondo i dati dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia, la percentuale si ferma al 49,04%, in aumento rispetto al 46,47% del 2024. Un incremento pari al 2,57% che segnala un miglioramento, ma che resta lontano dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che indicano il 55% come soglia minima da raggiungere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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