In una recente comunicazione si è appreso che anche gli ebrei sono stati esclusi da tutti i luoghi santi della Città Vecchia. Inoltre, il cardinale Pizzaballa ha dichiarato di essere sorpreso, nonostante fosse a conoscenza del divieto di accesso al Santo Sepolcro. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa esclusione o sulle motivazioni del divieto.

"Io sono sorpreso della sorpresa del cardinale Pizzaballa, perché sapeva del divieto di raggiungere il Santo Sepolcro. È da giorni che i luoghi religiosi sono chiusi per tutti: ebrei, cristiani e islamici, per motivi di sicurezza. Neppure gli ebrei possono avvicinarsi al Muro del Pianto. E quest’anno la Pasqua ebraica e quella cristiana cadono nello stesso periodo". Così Davide Romano (in foto), direttore del Museo della Brigata ebraica a Milano, commenta quanto accaduto ieri in Terra Santa, dove al Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, è stato impedito di celebrare la messa della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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