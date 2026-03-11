Città e luoghi santi chiusi i cristiani fuggono Pellegrinaggio in Terra Santa parla l’arcivescovo Giulietti

L’arcivescovo Giulietti riferisce che a Lucca, il 11 marzo 2026, la città e i luoghi santi sono praticamente chiusi. I musei sono chiusi e i pellegrini stanno lasciando la Terra Santa. La situazione ha portato alla fuga dei cristiani dalla regione. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui responsabili.

Lucca, 11 marzo 2026 – "La città è sostanzialmente chiusa. I luoghi santi sono quasi tutti chiusi, i musei pure. Restano aperti soltanto i negozi essenziali. Abbiamo trasformato il pellegrinaggio in un tempo di incontri". Ne parla l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, in questi giorni a Gerusalemme con 18 pellegrini, al settimanale Toscana Oggi. La ditta Piacenti è tra le migliori al mondo per questo tipo di lavori nei luoghi sacri. L'emozione del presidente: "Siamo come i medici della storia. Già avviato il cantiere". "A piedi fino a Betlemme, nessun problema al checkpoint". "Stiamo visitando persone e comunità - racconta -. Religiosi, religiose, membri della comunità cristiana locale e non solo.