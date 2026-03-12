Gerusalemme Padre Faltas | basta con la guerra Chiusi tutti i luoghi santi

"Sono passati 14 giorni dall'inizio di questa maledetta guerra e veramente tutti dicono 'basta'". Lo afferma Padre Ibhraim Faltas, direttore Terrasancta School a Gerusalemme. "Tutti i luoghi santi sono chiusi, il Santo Sepolcro, il Cenacolo, anche il Muro del pianto. In questo tempo di Quaresima non possiamo entrare al Santo Sepolcro". Intervista della corrispondente Alessandra Buzzetti