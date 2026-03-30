Prima della partita tra Brasile e Croazia, l’allenatore ha commentato le prestazioni del centrocampista croato, definendolo uno dei migliori che abbia mai allenato. Le sue parole si concentrano sulle qualità tecniche e sull’esperienza del giocatore, senza ulteriori interpretazioni o giudizi. La dichiarazione è stata rilasciata in vista dell’incontro, senza riferimenti a eventi o motivazioni specifiche.

Se c'è un allenatore che conosce Luka Modric, quello è Carlo Ancelotti. L'ex tecnico del Real Madrid ha lavorato con il fuoriclasse croato per sei stagioni durante il suo periodo ai 'Blancos'. Insieme hanno vinto tre Champions League, nel 2014, 2022 e 2024. Alla vigilia dell'amichevole internazionale tra Brasile e Croazia, Ancelotti è tornato a parlare di Modric, elogiandolo per la sua qualità e definendolo "uno dei migliori che io abbia mai allenato". Di seguito, le parole del CT del Brasile. LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova "Modric può ricoprire tutte le posizioni in campo, perché è un centrocampista completo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ancelotti elogia Modric prima di Brasile-Croazia: “È uno dei migliori che io abbia mai allenato”

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