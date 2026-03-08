Saga André anche Depay commenta | Uno dei più grandi talenti che abbia mai visto Spero che …

Depay, attaccante del Corinthians, ha commentato su X l'obiettivo di mercato del Milan, André. Nel suo post, ha definito André uno dei più grandi talenti che abbia mai visto e ha espresso il suo desiderio che il trasferimento possa andare in porto. La discussione si è concentrata sulle qualità del giocatore e sulla possibilità di vederlo presto in maglia rossonera.

Ormai da diversi giorni la trattativa per André dal Corinthians si è trasformata in una saga di calciomercato, l'ennesima per i rossoneri negli ultimi anni. Dopo che l'affare sembrava ad un passo dalla chiusura, con documenti firmati anche dall'ufficio legale del club brasiliano, la trattativa si trova ora in una fase di stallo. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su questa trattativa, con il Presidente del Corinthians che sta giocando al rialzo per ottenere più soldi dal Milan rispetto ai 17 milioni inizialmente pattuiti per il suo cartellino. Nelle ultime ore, ad aggiungere pathos è stato il compagno di squadra al Corinthians Memphis Depay.