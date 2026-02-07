Falcao | Non capisco perché Ancelotti non abbia mai allenato l’Italia è un uomo straordinario

Paulo Roberto Falcao si dice sorpreso che Carlo Ancelotti non abbia mai allenato l’Italia. L’ex giocatore brasiliano, ex della Roma e della nazionale, commenta con entusiasmo le qualità del tecnico toscano, definendolo un uomo straordinario. Falcao si domanda il motivo per cui Ancelotti non abbia ancora avuto questa esperienza, lasciando intendere che sarebbe stato un ottimo allenatore anche in nazionale.

Paulo Roberto Falcao, ex giocatore della nazionale brasiliana e della Roma, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito un estratto significativo di quanto dichiarato. Sulla Roma «Sicuramente la Roma ha un allenatore con cui può, almeno, lottare per la Champions. Gasperini mi piace, penso possa fare delle belle cose. Lui è bravo, ha fatto bene all’Atalanta, per cui gli va lasciato spazio per lavorare. Roma non è Bergamo, ma ha tutte le capacità. Ripeto: gli sia dato tutto il tempo di cui ha bisogno per lavorare e far crescere la Roma». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

