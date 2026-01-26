Project financing per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo

Il Comune di Maddaloni ha avviato un progetto di project financing per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo locale. L’obiettivo è migliorare gli spazi e le strutture dell’area, favorendo un ambiente più funzionale e sostenibile per operatori e cittadini. Questa modalità di finanziamento permette di realizzare interventi di valorizzazione attraverso risorse private, garantendo una gestione efficace e duratura dell’area mercatale.

Un project financing per il mercato ortofrutticolo. E' l'intenzione del Comune di Maddaloni per eseguire gli interventi di riqualificazione dell'area. Prevista anche la gestione. Il Comune ha diramato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte di project financing. L'Ente prevede che gli operatori economici interessati potranno presentare una proposta per l'intervento di riqualificazione e gestione dell'area attraverso apposita documentazione composta da: progetto di fattibilità tecnica-economica; relazioni sulle caratteristiche del servizio e della gestione; schema di convenzione; piano economico-finanziario asseverato ai sensi di legge; relazione illustrativa.

