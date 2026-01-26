Stadio del Nuoto project financing per i lavori da 2.6 milioni di euro

Il Comune di Lusciano avvia il progetto di realizzazione dello Stadio del Nuoto, con un investimento di 2,6 milioni di euro tramite il metodo del project financing. Questa scelta permette di finanziare i lavori necessari in modo condiviso, favorendo lo sviluppo di un'importante infrastruttura sportiva per la comunità. La procedura rappresenta un passo importante verso la realizzazione di una struttura moderna e funzionale dedicata agli appassionati di nuoto.

Il Comune di Lusciano compie un nuovo e decisivo passo verso la realizzazione dello Stadio del Nuoto comunale, attraverso il ricorso alla finanza di progetto (project financing). L’Ente comunale guidato dal sindaco Marco Valentino ha preso atto degli esiti dell’istruttoria relativa alla proposta di partenariato pubblico-privato presentata dall’operatore economico ‘Idea Srl’, esprimendo parere favorevole alla successiva dichiarazione di pubblico interesse. Il progetto affonda le sue radici nel 2021, quando il Comune di Lusciano è stato coinvolto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nella sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Terra dei Fuochi”, grazie alla collocazione dell’ente nel bacino idrografico dei Regi Lagni.🔗 Leggi su Casertanews.it

