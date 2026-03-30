Amici Serale ballottaggio Caterina-Valentina | chi abbandona

Durante la fase di ballottaggio di Amici 25, i telespettatori sono in attesa di scoprire quale tra Caterina Lumina e Valentina Pesaresi sarà eliminata. La decisione viene comunicata durante la puntata, al termine delle esibizioni dei due concorrenti. La scelta finale determina chi abbandona la competizione e chi prosegue nel percorso del programma.

I telespettatori di Amici 25 si chiedono chi sarà eliminata tra Caterina Lumina e Valentina Pesaresi. Le due cantanti sono finite al ballottaggio durante la seconda puntata del Serale, andata in onda sabato 28 Marzo 2026 su Canale 5. Tuttavia i giudici si sono espressi e c’è stato un pari merito per decidere l’ allieva eliminata. In attesa della nuova registrazione, scopriamo chi potrebbe lasciare il talent. Incidente stradale per Aka7even: le condizioni dell’ex di Amici Serale Amici 25: il verdetto sospeso dopo la seconda puntata. Dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, che ha portato nuovi verdetti dopo le eliminazioni già avvenute nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici Serale, ballottaggio Caterina-Valentina: chi abbandona Articoli correlati Amici 2026 Serale: Simone eliminato, verdetto tra Valentina e Caterina rimandatoLa seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda su Canale 5, ha visto una sola eliminazione rispetto alla triplice uscita dell’esordio. Leggi anche: Serale di Amici 25, Simone eliminato nella seconda puntata: salve Valentina e Caterina