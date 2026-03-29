Serale di Amici 25 Simone eliminato nella seconda puntata | salve Valentina e Caterina

Nella seconda puntata di Amici 25, Simone è stato eliminato. Valentina e Caterina, che si sono sfidate per mantenere il posto nel programma, sono state invece confermate e continueranno a partecipare anche nella prossima settimana. La puntata si è conclusa con questa eliminazione e con le due concorrenti ancora in gara.

La seconda puntata di Amici si chiude con Simone unico eliminato. Valentina e Caterina, giunte a sfidarsi per la permanenza nel programma, a sorpresa restano fino alla prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amici 25, anticipazioni seconda puntata serale 28 marzo 2026: Simone eliminato, chi sono le due cantanti al ballottaggio finale?Il serale di Amici 25 entra nel vivo e la seconda puntata del 28 marzo 2026 alza subito il livello della competizione. Amici 25, anticipazioni seconda puntata del serale: un alunno eliminato e due al ballottaggioSi sono concluse le registrazioni della seconda puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 28 marzo: ecco chi sono gli allievi eliminati... Contenuti utili per approfondire Serale di Amici 25 Simone eliminato... Temi più discussi: Chi saranno i primi eliminati del serale di Amici 25?; Amici 25, prima puntata serale: cos'è successo? Riassunto e commento del debutto; Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen torna e trionfa, doppia eliminazione e scontro durissimo tra Celentano ed Emanuel Lo; Amici 25, gli eliminati della seconda puntata del Serale: gli allievi a rischio. REGISTRAZIONE AMICI 25 SERALE 2026 | Anticipazioni ed eliminati 28 marzo: Belen e Argentero ospitiOggi 26 marzo si registra la seconda puntata di Amici 25 Serale 2026: chi saranno gli eliminati? Ecco tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net ELIMINATI SECONDO SERALE AMICI 25, CHI SONO? | Fuori Simone e colpo di scena tra Valentina e CaterinaChi sono gli eliminati di Amici 25 di oggi 28 marzo 2026: doppio addio che scatena la polemica del pubblico del talent ... ilsussidiario.net Tutto quello che è successo nella seconda puntata del Serale di Amici - facebook.com facebook Ci siamo. Domani, sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, debutta una il Serale di Amici 25 x.com