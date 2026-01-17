Rischio idrogeologico. Mappatura “dal basso“ e progetti nelle scuole.

Per affrontare il rischio idrogeologico nella Martesana, si avvia una mappatura partecipata del territorio. Coinvolgendo cittadini, studenti e lavoratori, questa iniziativa mira a individuare le zone più vulnerabili attraverso una prospettiva dal basso. I dati raccolti saranno fondamentali per sviluppare progetti mirati e strategie di prevenzione, favorendo un approccio condiviso e sostenibile per la sicurezza e la tutela delle comunità locali.

Il primo passo sarà una nuova mappatura del territorio e delle zone a rischio che parta "dal basso", scritta dai cittadini che, nella Martesana a conclamato rischio idrogeologico, vivono, studiano e lavorano. E poi attività nelle scuole, progetti sul campo e workshop, "perché quello che è accaduto due anni fa, non illudiamoci, può capitare ancora". La prima presentazione fu in novembre, e il 2026 sarà il primo anno di attuazione di Drop (acronimo di co-designed Decision support system and solutions for flood Resilience with and fOr People), progetto di prevenzione e laboratorio di buone pratiche sul rischio alluvioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

