Tpl in emergenza Bonanni e Di Genesio Pagliuca | Lavoratori senza stipendio Il Comune intervenga

I lavoratori del Trasporto Pubblico Locale a Fiumicino segnalano il mancato pagamento degli stipendi da parte della società Trotta. Bonanni e Di Genesio Pagliuca chiedono un intervento immediato del Comune per garantire i diritti dei dipendenti e la continuità del servizio. La situazione evidenzia una criticità che necessita di attenzione e azioni concrete per tutelare lavoratori e utenza.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – "Ancora una volta – e per l'ennesima volta – i dipendenti della società Trotta ci segnalano il mancato pagamento degli stipendi relativi al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Una situazione ormai intollerabile, che si ripete ciclicamente e che continua a ricadere sulle spalle di lavoratrici e lavoratori che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale per la nostra città". Lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche "Riteniamo inaccettabile che il Comune resti immobile di fronte a un problema così grave – proseguono -.

Leggi anche: Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Rapine, furti e incendi: il Prefetto intervenga con urgenza”

Parco Leonardo, Di Genesio Pagliuca: “Buche pericolose a via delle Arti. Il Comune ordini l’intervento”La condizione delle buche lungo via delle Arti, nel quartiere Parco Leonardo a Fiumicino, rappresenta un problema serio per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

