Amianto nelle scuole a Roma l’allarme dell’Ona
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha segnalato che nelle scuole di Roma il problema dell’amianto non è ancora risolto. Nonostante le bonifiche siano state avviate, i dati disponibili sono parziali e frammentari, e la documentazione certa riguarda solo alcuni edifici. La questione dell’amianto nelle strutture scolastiche rimane quindi aperta e non completamente sotto controllo.
L’amianto nelle scuole di Roma non è ancora sotto controllo. L’Osservatorio Nazionale Amianto, impegnato sul tema fin dal 2008, segnala che, nonostante le bonifiche avviate, i dati restano ancora parziali e frammentari, con documentazione certa solo per una parte dei plessi. Una mappatura completa sarà possibile solo con una piena collaborazione istituzionale. Nonostante gli interventi di bonifica avviati negli ultimi anni, manca una mappatura completa degli edifici scolastici e, in diversi casi, la presenza di materiali contenenti amianto viene scoperta solo durante lavori di manutenzione, in modo accidentale. È questo il dato più... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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