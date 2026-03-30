Amianto nelle scuole a Roma l’allarme dell’Ona

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha segnalato che nelle scuole di Roma il problema dell’amianto non è ancora risolto. Nonostante le bonifiche siano state avviate, i dati disponibili sono parziali e frammentari, e la documentazione certa riguarda solo alcuni edifici. La questione dell’amianto nelle strutture scolastiche rimane quindi aperta e non completamente sotto controllo.