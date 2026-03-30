Ambientalisti fiorisce la rotonda | Spazio urbano più consapevole

Nella città sta per essere realizzata una nuova rotonda dedicata alla valorizzazione di piante e fiori, con l’obiettivo di creare un’area verde urbana. La realizzazione dell’opera coinvolge le autorità locali e prevede l’installazione di elementi vegetali e arredi dedicati alla biodiversità. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici e di promozione della sostenibilità ambientale.

C’è un punto della città dove presto ci sarà spazio per i colori dei fiori e il ronzio discreto delle api. Non un parco né un giardino nascosto, ma una ‘semplice’ rotonda stradale destinata a cambiare volto e significato, trasformandosi in un piccolo simbolo di rinascita urbana. Accade a Forlì, all’incrocio tra via Gorizia e via Monte San Michele, dove il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste ha deciso di prendersi cura dello spazio verde al centro della rotatoria. Un’area spesso ignorata che diventerà una rotonda fiorita, pensata non solo per abbellire la città ma per offrire un rifugio concreto alla biodiversità. "Il progetto prevede la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ambientalisti, fiorisce la rotonda: "Spazio urbano più consapevole" Articoli correlati Un "rifugio per le api" nel cuore del cemento: gli ambientalisti prendono in gestione la rotonda per salvarlaForlì si prepara a inaugurare una svolta ecologica e culturale nel cuore della città, attraverso l'iniziativa del Tavolo delle associazioni... Ex Eridania, gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia: "Salviamo il polmone verde urbano"Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì torna ad esprimere “forte preoccupazione”, opponendosi “fermamente al progetto di taglio di...