A Forlì, un gruppo di associazioni ambientaliste ha preso in gestione una rotonda all'incrocio tra via Gorizia e via Monte San Michele, trasformandola in un

Forlì si prepara a inaugurare una svolta ecologica e culturale nel cuore della città, attraverso l'iniziativa del Tavolo delle associazioni ambientaliste che ha preso in gestione lo spazio verde della rotonda situata all'incrocio tra via Gorizia e via Monte San Michele. “Questo angolo urbano, spesso trascurato, si trasformerà in una rotonda fiorita, un vero e proprio rifugio per la natura e, in particolare, per gli impollinatori”, si legge in una nota del Tavolo associazioni ambientaliste. L'intervento prevede la piantumazione di fiori selvatici, accuratamente selezionati per favorire la diffusione degli insetti impollinatori come api, farfalle e bombi, elementi fondamentali per la biodiversità locale e per il mantenimento degli equilibri ecosistemici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Un "rifugio per le api" nel cuore del cemento: gli ambientalisti prendono in gestione la rotonda per salvarla

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