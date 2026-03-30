Il coach di Modena Volley, Alberto Giuliani, ha commentato con amarezza e fermezza la conclusione della partita, affermando che la squadra ha fatto il possibile e che dispiace il risultato finale. Dopo l’ultimo punto segnato da Mandiraci, ha dichiarato che in questo momento prevale il nervosismo e il fastidio tra i membri della squadra.

"Sicuramente in questo momento prevale il giramento di scatole" è il commento a caldo del coach di Modena Volley, Alberto Giuliani, dopo l’ultimo punto di Mandiraci. Più l’amaro in bocca di essere andati molto vicino a un traguardo storico che è sfumato all’ultimo: "Alcuni dei loro giocatori hanno fatto una performance incredibile – continua il tecnico della Valsa Group –, ma abbiamo avuto occasioni per stare in campo più tempo, senza riuscire a sfruttarle. Quello che ho detto ai ragazzi è che siamo molto dispiaciuti, più di quello che potete immaginare, ma di rammarico possiamo averne poco, perché abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amarezza Giuliani, ma a testa alta: "Abbiamo fatto il possibile, dispiace"

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