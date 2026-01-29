Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Di Lorenzo non si nasconde e ammette gli errori commessi. “Dispiace, ma non l’abbiamo persa stasera”, dice, riconoscendo però che ci sono stati troppi sbagli. Il difensore riprende poi parlando dei tifosi: “Sono sempre con noi, lo sapevamo, lo sappiamo”. La squadra ora deve rimettersi in carreggiata per la prossima sfida.

Di Lorenzo a Prime dopo Napoli-Chelsea 2-3. Di Lorenzo: «I tifosi sono sempre con noi, lo sapevamo, lo sappiamo. Dispiace ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite, abbiamo lasciato troppi punti e l’abbiamo pagata. Stasera abbiamo fatto un’ottima gara, peccato per il risultato». Infortuni. «Quelli ci sono da un po’, ci conviviamo, il gruppo sta dando tutto quello che ha, ogni tre giorni giocano sempre gli tessi, non è un alibi, è così. Speriamo che tornino al più presto. Si cerca di recuperare, l’importate è curarsi, l’alimentazione, il riposo. Rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Dispiace ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite»

