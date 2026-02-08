L’allenatore dell’Inter, Chivu, si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo. Dice che la squadra non è perfetta, ma ha tanta voglia di lottare. Il risultato di 5-0 ha sorpreso tutti, anche se all’inizio i nerazzurri hanno fatto fatica a trovare il ritmo. Chivu sottolinea che, nonostante i punti in palio siano molti, la squadra ha mantenuto la testa alta e ha continuato a spingere.

"Questa partita testimonia la nostra crescita, la maturità di una squadra che ha capito cosa fare e trovato concretezza sotto porta. Sono piccoli dettagli che poi fanno la differenza, ma nei primi minuti il Sassuolo ci ha messo in difficoltà giocando in verticale. Abbiamo capito e gestito i momenti". Cristian Chivu analizza così la netta vittoria di Reggio Emilia che proietta l'Inter nuovamente a +8 sul Milan, almeno per il momento: "Va riconosciuto il lavoro a questa squadra da inizio stagione ad oggi, perché ci sono stati momenti in cui non siamo stati dominanti. Ma continuiamo a lavorare con umiltà e con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Non siamo perfetti, ma abbiamo una voglia matta. Tanti punti in palio, avanti a testa alta"

