Altra aria fredda in arrivo codice giallo per neve e vento

Una massa di aria fredda di origine polare sta raggiungendo la regione, portando con sé vento e precipitazioni nevose. La protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido dalle 22 di questa sera alle 14 di domani, martedì. Le zone colpite sono le aree appenniniche nord-orientali.

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Previsioni meteo: neve in arrivo in Italia anche a quote basse. Il focus su Arezzo . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Altra aria fredda in arrivo, codice giallo per neve e vento Articoli correlati Aria fredda sulla Toscana: allerta meteo per vento, mareggiate e neveEstesa dalla sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo per rischio vento su tutta la Toscana per la giornata di domani,... Neve e aria fredda in arrivo nel FoggianoMartedì residue note instabili tra notte e mattino, poi miglioramento, preludio a un mercoledì di tregua con tempo soleggiato e clima diurno...