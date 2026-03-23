Neve e aria fredda in arrivo nel Foggiano

Martedì residue note instabili tra notte e mattino, poi miglioramento, preludio a un mercoledì di tregua con tempo soleggiato e clima diurno abbastanza gradevole. Potrà così nevicare su Foggiano e Gargano dai 500 ai 700 metri, ma a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Non sono esclusi fenomeni di neve tonda anche in pianura, Foggia compresa. Contestualmente le temperature saranno in tracollo con massime di appena 8-9°C e venti forti da Nord. Anche sabato si preannuncia dal sapore invernale con precipitazioni intermittenti, nevose dai 500-800 metri e clima freddo per il periodo. Instabile probabilmente anche la domenica delle Palme, pur con lieve addolcimento termico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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