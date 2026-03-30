I lavori sulla tratta Orsara-Bovino dell'alta velocità sono stati rallentati a causa di problemi tecnici, non legati a una frana. Attualmente si sta svolgendo un confronto tra le autorità responsabili e l'appaltatore per valutare le soluzioni più adeguate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripresa dei lavori o su eventuali conseguenze per il cronoprogramma complessivo del progetto.

In merito alle criticità nell’avanzamento dei lavori del tunnel lungo il tracciato della tratta Orsara-Bovino, lungo l'alta velocit-capacità Napol-Bari, è in corso un confronto con l'appaltatore. I lavori della tratta Orsara-Bovino cominciati il 10 agosto 2022, lunga circa 12 chilometri che si sviluppa quasi tutta in galleria prevalentemente in territorio pugliese, sono eseguiti dal consorzio Bovino-Orsara Av. Di 561 milioni di euro è l'investimento complessivo da parte di Rfi. I due consorzi sono costituiti dalle imprese Webuild Italia S.p.A. – Impresa Pizzarotti S.p.A. – Partecipazioni Italia S.p.A. Il tracciato della tratta Orsara-Bovino si estende per una lunghezza complessiva di 11,8 km con una velocità compresa tra 200 e 250 kmh e si sviluppa prevalentemente in galleria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Alta Velocità, si allungano i tempi della tratta Orsara-Bovino: la frana non c'entra

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