Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari | attivata la seconda tratta

La tratta Napoli-Bari dell’Alta Velocità ha visto un progresso importante: è stata attivata la seconda fase, portando i treni a raggiungere nuove destinazioni nel Sud. Questa novità permette di ridurre i tempi di viaggio e di collegare meglio le città, migliorando la mobilità dei pendolari e dei turisti. La prima corsa ufficiale si è svolta questa mattina, con un convoglio che ha percorso i nuovi binari tra le stazioni di Molfetta e Bari.

Riconnesso il Sud: l'Alta Velocità Napoli-Bari fa il suo primo, concreto passo avanti. Una svolta per la rete ferroviaria del Mezzogiorno. Da domenica 15 febbraio 2026, la Puglia è di nuovo direttamente collegata a Roma via treno, grazie all'attivazione di un'importante tratta della linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. Il completamento del lotto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta e l'inaugurazione di un nuovo tratto tra Telese e Vitulano rappresentano un progresso significativo per la mobilità e lo sviluppo economico della regione. Un cantiere lungo anni, finalmente alla svolta. Il ripristino della circolazione ferroviaria sulla linea Caserta-Benevento-Foggia, interrotta per lavori, segna la fine di un periodo di disagi per viaggiatori e imprese.