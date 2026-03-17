Garlasco si allungano i tempi per la consulenza della Procura sui pc di Stasi e Chiara | ottenuta una proroga

A Garlasco i tempi per la consulenza della Procura sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi sono stati prolungati. È stata richiesta e concessa una proroga per l'analisi dei dispositivi, con particolare attenzione ai dieci minuti tra le 21. La procedura coinvolge i tecnici incaricati di esaminare i dati contenuti nei due pc. La consulenza continuerà secondo il nuovo calendario stabilito.

È stata chiesta e approvata la proroga per la consulenza della Procura di Pavia sui due pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi: l'attenzione dei tecnici di questo settore è soprattutto sui 10 minuti, dalle 21.59 alle 22.09, che la ragazza rimase da sola davanti al computer del fidanzato la sera prima dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi: nuova svolta nel casoNella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco non mancano mai i punti di svolta: la novità arriva dalla Procura di Pavia, che ha ricevuto e ottenuto... Garlasco, gip nega incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi: "Analisi già in corso da parte della Procura"Nel provvedimento, secondo quanto emerso, la giudice sottolinea che le analisi sollecitate dai legali del 37enne, formulate come incidente probatorio... Contenuti utili per approfondire Garlasco si allungano i tempi per la... Garlasco, Panzarasa si difende sul bigliettino misterioso/ Il giorno dell’omicidio era in LiguriaGarlasco, i legali di Panzarasa negano qualsiasi collegamento con l'omicidio: il misterioso bigliettino non si riferirebbe all'ex amico di Stasi Nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco non passa ... ilsussidiario.net Garlasco, il giallo degli abiti nel campo. Il dubbio di Lovati: Anche di una donnaSi fa sempre più acceso lo scontro tra i legali nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il pool difensivo di Andrea Sempio, guidato dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avrebbe ... iltempo.it