Ricordare i defunti la psicologa | Testimonia che l’amore non finisce prende nuova forma

La psicologa spiega che ricordare i defunti testimonia come l’amore non si dissolva, ma si trasformi nel tempo. L’uomo ha sempre celebrato il ricordo dei propri cari con riti e tradizioni, dalle piramidi dell’antico Egitto alle commemorazioni odierne. Queste pratiche, afferma, riflettono il desiderio di mantenere vivo il legame con chi non c’è più.

L’uomo ha sempre celebrato il ricordo dei defunti. Dalle imponenti e maestose piramidi dell’antico Egitto a tanti bellissimi capolavori letterari come il poemetto “Dei sepolcri” scritto da Ugo Foscolo nel 1806 e pubblicato nell’anno successivo, sono numerose le opere e le modalità con cui gli esseri umani hanno affrontato il tema della morte. In Bergamasca il culto dei morti rappresenta una tradizione antica, profonda e consolidata che continua a essere molto sentita ai giorni nostri, come testimonia la diffusione degli annunci funebri anche sul web. Consapevole di questa sensibilità, Bergamonews in collaborazione con il Commiato apre uno spazio in cui ognuno può ricordare i propri defunti comunicandone la scomparsa o esprimendo vicinanza a familiari, amici, parenti e conoscenti che sono stati colpiti da un lutto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Padova: prende forma una nuova infrastruttura strategica per la sicurezzaNegli ultimi anni la gestione delle emergenze ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita delle comunità, chiamate a confrontarsi con eventi...

Leggi anche: La nuova via Argiro prende forma: rimosse le recinzioni nel primo isolato

Contenuti e approfondimenti su Ricordare.

Temi più discussi: I funerali laici per Mirella Torchio, una vita in politica: Umanità, fermezza gentile e coerenza; Cinque anni dopo il crollo della falesia, il Comune ricorda le vittime al cimitero con una cerimonia di preghiera e un mazzo di fiori -; Rosolino Fontanella; L’addio a Giorgio Mendella: Mi ha insegnato tutto.

Ricordare i defunti, la psicologa: Testimonia che l’amore non finisce, prende nuova formaSu Bergamonews c'è un nuovo spazio dedicato al ricordo delle persone venute a mancare. La dottoressa Simonelli: Chi vive un lutto può sentire l'importanza della condivisione, della cura e dell’accudi ... bergamonews.it

Ricordiamo i nostri cari defuntiRicordiamo i nostri cari defunti. La pagina dei necrologi del giornale La Provincia di Biella di sabato 28 febbraio. laprovinciadibiella.it

Un minuto di raccoglimento, in silenzio e inginocchiati, per ricordare le vittime del regime degli Ayatollah - facebook.com facebook

La bellezza della Grotta Doria per ricordare un amico (segue nei commenti) x.com