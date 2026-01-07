La trattativa tra Federico Chiesa e la Juventus si sta concretizzando, segnando un passo avanti verso un possibile trasferimento. Tuttavia, l’interesse del Liverpool rappresenta un ostacolo importante, poiché al momento non può cedere il giocatore. La situazione resta in evoluzione, con la speranza di trovare un’intesa che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

La pista è reale, concreta, ma non ancora percorribile. Federico Chiesa e la Juventus si sono ritrovati idealmente sulla stessa linea, ma tra desiderio e realtà c’è di mezzo un Liverpool che, in questo momento, non può permettersi di lasciarlo andare. E un ambiente, quello di Anfield, che alla sola idea della cessione reagisce con fastidio crescente. Chiesa guarda a Torino, ma Liverpool frena. Il segnale più forte arriva dal giocatore. Federico Chiesa è orientato a tornare in Italia e a riabbracciare la Juventus, club lasciato un anno e mezzo fa e con cui sente di avere ancora un conto aperto. L’esperienza inglese, vissuta tra infortuni, adattamento e gerarchie mai davvero scalfite, non ha prodotto ciò che sperava. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Chiesa-Juventus, l’idea prende forma ma il Liverpool frena

Leggi anche: Chiesa torna in Serie A? Quella squadra si fa di nuovo sotto per l’ex Juventus. Ma il Liverpool deve pagare parte dell’ingaggio

